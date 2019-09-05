Полиция проводит обыски в "Укрэнерго" (обновлено)

Об этом сообщили в компании, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года, в центральном офисе НЭК "Укрэнерго" в Киеве главное следственное управление Национальной полиции в Киевской области начало обыски. Утром правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании. Сейчас сотрудники компании вернулись на рабочие места, правоохранители изымают документы, им предоставлен доступ к офисной техники", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что также проводятся обыски в квартирах пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании.

"Руководство и работники "Укрэнерго" выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие во время выполнения следственных действий", – отмечается в сообщении.

Разрешение на обыск дал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад (12 августа) в уголовном производстве, которое было открыто 10 месяцев назад – в октябре 2018 года.

"Повод для обысков – предположение Нацполиции относительно вероятных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года. При этом пока остается непонятным, в каких именно правонарушениях подозревают работников "Укрэнерго" и какой вред они причинили", – отметили в компании.

Как ранее сообщалось со ссылкой на источники, экономический отдел полиции осуществляет изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи "Хмельницкая АЭС-Ривненская АЭС".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в понедельник, 2 сентября, решил ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины (также известный как УБЭП).

Перед этим президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября принять Закон о создании Службы финансовых расследований (СФР), которая должна заменить все подразделения силовых органов, которые сейчас занимаются расследованиями в экономической сфере.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.

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