В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой. ФОТО

Об этом эка-глава Нацбанка сообщила LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", – сообщила экс-глава НБУ.

По мнению Гонтаревой, несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне и сожженная машина в Киеве – это все звенья одной цепи.

"К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но как мы видим и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон. Им мало полностью сфальсифицированных дел коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные Постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям", – добавила бывшая глава Нацбанка.

Как сообщалось, в конце августа экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что ее в Лондоне сбил автомобиль.

Тем временем Печерский райсуд Киева от 27 августа разрешил Госбюро расследований силовой привод на допрос экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой по делу о возможных злоупотреблениях руководства Нацбанка, открытом 31 июля. Гонтарева фигурирует в нем в качестве свидетеля.

Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления о подозрении в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.

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