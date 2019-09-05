Привязанные к росту ВВП Украины облигации подорожали до нового рекорда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка, передает БизнесЦензор.

Также продолжился рост котировок других украинских еврооблигаций.

В частности, по бумагам с погашением в 2026-2032 годах он превысил 1,2%, в 2023-2025 годах – 0,7-0,8%, а с погашением в 2021-2022 годах – 0,4-0,5%.

Такое ралли привело к очередному снижению доходности евробондов Украины еще на 0,15-0,2 процентного пункта (п.п.).

В результате сейчас самые "длинные" бумаги с погашением в 2032 году котируются с доходностью чуть ниже 6,7% годовых, в 2025 – чуть выше 6% годовых, в 2023 – 5,5% годовых, в 2021 – чуть выше 5% годовых.

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Как сообщалось, днем ранее котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, подскочили на 4,6% на новостях о планах нового правительства достичь 40% роста ВВП за пять лет, и достигли нового исторического максимума – 92,43% номинала.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что при условии таких темпов роста Украина в 2022-2026 годах должна будет заплатить по ВВП-варрантам, выпущенным по номиналу на $3,24 млрд, суммарно около $9 млрд.

Подробнее о будущих возможных выплатах по варрантам читайте в колонке директора по аналитике инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия: Якщо уряд вірить в економічне чудо, то йому треба викупити "облігації Яресько" за $2,85 млрд

Напомним, Минфин Украины в августе прошлого года считал маловероятными в среднесрочном периоде выплаты по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Обновленная стратегия управления госдолгом на 2019-2022 годы была построена на прогнозе роста реального ВВП в 2019 году на 2,8%, в 2020 – на 3,3%, в 2021 – на 3,8% и в 2022 году – на 4,1%.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд , то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% от номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в секредине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,485%. Однако проблемы в переговора с Фондом снова привели к их падению почти до 50% от номинала к началу октября, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше.

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