БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
05.09.19 10:58

Объем денежных переводов из-за границы вырос на 13%, – НБУ

По данным Национального банка, объемов переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины в январе-июле составил 106,3 млрд грн (в эквиваленте), что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем денежных переводов из-за границы вырос на 13%, – НБУ

Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Аналитики министерства отмечают, что рост переводов из-за рубежа остается одним из основных факторов, которые обеспечивают рост внутренней торговли в Украине.

Как сообщалось, ранее замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб указывал рост поступлений от трудовых мигрантов в качестве одной из причин укрепления курса гривни в последние недели.

По данным Всемирного банка, Украина в 2018 году получила $14 миллиардов денежных переводов, что на 19% больше, чем в 2017 году.

По данным Нацбанка Украины, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил $10,89 млрд, что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100