Объем денежных переводов из-за границы вырос на 13%, – НБУ

Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Аналитики министерства отмечают, что рост переводов из-за рубежа остается одним из основных факторов, которые обеспечивают рост внутренней торговли в Украине.

Как сообщалось, ранее замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб указывал рост поступлений от трудовых мигрантов в качестве одной из причин укрепления курса гривни в последние недели.

По данным Всемирного банка, Украина в 2018 году получила $14 миллиардов денежных переводов, что на 19% больше, чем в 2017 году.

По данным Нацбанка Украины, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил $10,89 млрд, что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.

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