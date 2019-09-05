Европейская Бизнес Ассоциация предоставила полноправное членство агрохолдингу МХП Юрия Косюка

Об этом сообщает пресс-служба холдинга, передает БизнесЦензор.

"МХП стал полноправным членом Европейской Бизнес Ассоциации. Этому важному событию предшествовала многолетняя успешная интеграция бизнеса холдинга на глобальном продовольственном рынке, внедрение самых современных технологических и управленческих процессов на уровне высочайших европейских и мировых стандартов. Теперь в содружестве с влиятельной ассоциацией ведущих компаний ЕБА мы сможем оказывать еще более значительное благотворное влияние на развитие аграрной отрасли и экономики Украины в целом", – прокомментировала директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина.

Она добавила, что членство МХП в ЕБА позволит холдингу делиться успешным опытом работы и уникальными передовыми решениями в аграрном секторе.

"Как лидер аграрной отрасли, являющийся одним из крупнейших налогоплательщиков страны, который создает наибольшее количество рабочих мест в аграрной отрасли и является крупнейшим экспортером мяса птицы, МХП чувствует свою ответственность перед украинским и европейским сообществом на пути к дальнейшему внедрению лучших современных мировых практик", – отметила Прожогина.

Директор департамента агрохолдинга добавила, что членство МХП в Европейской Бизнес Ассоциации открывает новые возможности как для самой компании, так и для развития украинского аграрного сектора, который становится мощным драйвером экономического роста Украины.

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Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация основана в 1999 году в качестве форума для обсуждения и решения проблем ведения бизнеса в Украине. Объединив более 900 ведущих украинских и международных компаний, ЕБА стала одним из самых масштабных и влиятельных бизнес-сообществ Украины.

В числе приоритетов КБА – предоставление возможности компаниям совместными усилиями решать важные для инвестиционного климата вопросы и улучшать его в пользу индустрии, экономики и государства в целом. Членство в ЕБА является свидетельством соблюдения высоких этических стандартов ведения бизнеса и надежного партнерства.

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