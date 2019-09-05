Зарплата Богдана оказалась выше президентской

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських новин, передает БизнесЦензор.

"Заработную плату президенту Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено", – сообщили в ГУД.

При этом из начисленной зарплаты было выплачено 5 460 грн налогов и сборов, поэтому получил Зеленский за август 22 540 грн зарплаты.

В то же время зарплата Богдана за август составила 39 874 гргрн. В том числе должностной оклад – 16 919 грн, надбавка за выслугу лет – 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 743 грн, за интенсивность труда – 8 743 грн и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) – 6 901 грн.

Из заместителей руководителя Офиса выше всего зарплата за август была у Руслана Рябошапки – 37 644 грн.

Читайте также: Офис Зеленского передумал переезжать в Украинский дом

Замруководители Офиса Алексей Гончарук и Юрий Костюк получили в августе 32 399 и 31 724 грн соответственно.

Самые низкие зарплаты среди руководства Офиса президента в августе получили замруководителя Офиса Кирилл Тимошенко – 26 407 грн и первый заместитель Сергей Трофимов – 25 716 гривен.

Всего по состоянию на сентябрь ГУД начисляет зарплату 379 работникам Офиса (Администрации) президента.

Ранее Госуправление сообщало, что в мае – июле Богдану и руководству Офиса президента зарплата не начислялась. Им также не выплачивались вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram