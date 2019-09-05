Польша раскритиковала компенсацию за поставки грязной нефти из России

Об этом глава PKN Даниель Обайтек сообщил Reuters, передает БизнесЦензор.

В июле совет директоров "Транснефти" согласовал предельный размер выплат грузоотправителям из расчета $15 на один баррель некондиционной нефти.

"Мы высчитываем расходы. Я не могу согласиться с этим предложением без оценки затрат", – заявил глава польского концерна.

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Как сообщалось, в августе российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 2,9 млн евро, что позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае. В то же время в компании указывают, что эта сумма неокончательная.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании заявляли, что намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.

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