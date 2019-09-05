Кабмин уволил 36 заместителей министров

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения обнародованы на официальном правительственном портале.

В частности, с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия уволены Ольга Трофимцева, Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковальова.

С должности замминистра спорта уволены Николай Мовчан, Ярослав Войтович, Николай Даневич, а с поста первого замминистра – Игорь Гоцул.

Также уволены заместители министра культуры Юрий Рыбачук и Тамара Мазур.

С должности замминистра информационной политики уволен Дмитрий Золотухин, а с поста первого замминистра – Эмине Джапарова.

С должностей замминистра образования и науки уволены Роман Греба и Максим Стриха.

С должности замминистра обороны уволен Игорь Павловский.

С должности замминистра юстиции уволены Светлана Глущенко, Ирина Садовская, Сергей Петухов, Иванна Смачило, Иван Лищина, Денис Чернышов, а с поста первого замминистра – Елена Сукманова.

Уволены заместители министра здравоохранения Павел Ковтонюк и Александр Линческий, а также первый замминистра Уляна Супрун.

С должности замминистра экономического развития и торговли уволены Михаил Титарчук и Юрий Бровченко.

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Должностей заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ лишились Лев Парцхаладзе и Тарас Токарский.

С должности первого замминистра ветеранов уволен Григорий Галаган.

Лишились своих постов заместители министра по оккупированным территориям и перемещенным лицам Виктория Воронина, Юрий Гримчак и Георгий Тука. Также уволен первый замминистра Юсуф Куркчи.

С должности замминистра соцполитики уволена Александра Чуркина.

Как сообщалось, в то же время на заседании 4 сентября Кабинет министров переназначил Юрия Гелетия, Василия Шкуракова и Юрия Джигира заместителями министра финансов.

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