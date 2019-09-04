Киев может увеличить бюджет 2022 года до 72 миллиардов, – КГГА

Об этом сообщил директор Департамента финансов Владимир Репик во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Как напомнил Репик, изменения Бюджетного кодекса предусматривают, что с 2020 года среднесрочное бюджетное планирование для всех местных бюджетов является обязательным.

"Киевсовет решил, что мы в этот процесс входим в 2019 году и бюджеты будущих периодов у нас будут двухстадийными. Первая стадия бюджетного процесса – это прогноз бюджета, который определяет макропараметры бюджета и цифры без привязки к конкретным видам деятельности, без экономической составляющей, цифры по главным распорядителям, которые задают направления работы. И дальше в рамках этих цифр, согласно своим среднесрочным планам, главные распорядители бюджетных средств формируют те цели и задачи, которые они считают приоритетными и возможными для реализации в рамках этих бюджетов", – пояснил Репик во время презентации Прогноза бюджета города Киева на 2020-2022 годы.

По словам Репика, в прогнозе указаны показатели на 2021-2022 годы.

"Бюджет 2020 года будет взят за базу для среднесрочного планирования. Так, доходы на 2020 год предусматриваются в размере почти 64 млрд грн, 63 млрд 741 млн грн – на такую сумму предусматриваются расходы. Учитывая современные тенденции, ожидаем, что ежегодно в имеющихся условиях бюджет будет расти в коридоре 5-7%, то есть давать ежегодный прирост, и есть потенциал увеличить его в 2022 году до 72 млрд грн", – отметил Репик.

Он подчеркнул, что трансфертные показатели, исходя из требований Бюджетного кодекса, к прогнозу бюджета включены на уровне текущего года. При этом есть понимание, что такие позиции как, например, субвенция на образование, субвенция в государственный дорожный фонд, должны увеличиваться, поскольку увеличивается их доля в структуре государственного бюджета и по формуле распределяется местным бюджетам.

"Ключевой доход, который генерирует фактически основу местного бюджета, это налог и сбор на доходы с физических лиц – в структуре он составляет 41%. Здесь есть хороший потенциал для его роста. Сейчас это элемент устойчивого роста именно за этим видом поступления. Еще одним источником формирования бюджета являются средства от отчуждения имущества. Нам нужно поработать над формированием действенной программы приватизации земли и имущества. Нужно вообще шире посмотреть на проблему, формировать концепцию управления коммунальным сектором, разработать стратегию, связанную с трехлетним циклом планирования", – подчеркнул Репик.

Он отметил, что также наблюдается стабильный рост поступлений от платы за землю. Кроме того, традиционными наполнителями бюджета остаются поступления налога на доходы физических лиц и поступления единого налога.

"Расходы бюджета Киева на 2020 год прогнозируются на уровне 63 млрд 741 млн грн. В структуре расходов 70% это текущие расходы и 30% – специального фонда, в том числе капиталовложения – 7 млрд 240 млн грн. Что касается структуры распределения ресурсов, то отрасль "Образование" остается крупнейшим бюджетоотримувачем – 32%, "здравоохранение" – 15%, социальную защиту – 13%, транспорт – 15%, жилищно-коммунальное хозяйство – 10%, физическая культура и спорт – 2%, культура – 3%. Несколько уменьшаются расходы в отрасли "Медицина", это связано с тем, что вторичное звено со второго квартала следующего года, согласно действующему пакету законов, должно была бы перейти на содержание из государственного бюджета Украины. Таким образом, в абсолютных цифрах отрасль будет финансироваться лучше по сравнению с предыдущим годом. Такая же участь может ожидать отрасль "Социальная защита", потому что Министерством социальной политики декларировалось, что субсидии населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства будут выплачиваться из государственного бюджета через соответствующие программы министерства, в рамках монетизации льгот", – отметил Репик.

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