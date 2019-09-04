Налоговая служба опровергла заявления Бамбизова о доначислениях

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины, передает БизнесЦензор.

"Офис крупных плательщиков налогов ГНС возглавляет Алексей Деревянко, в то время как Евгений Бамбизов выполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, которая находится в состоянии ликвидации. Евгений Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок", – сказано в сообщении.

По поводу высказываний Бамбизова журналистам относительно якобы налоговых доначислений и наложения штрафных санкций на ряд предприятий Государственная налоговая служба указывает, что эти вопросы не входят в сферу полномочий Бамбизова.

"В настоящее время налоговые проверки в отношении этих предприятий не завершены, никаких решений не принято. Любые решения о доначислении или наложения санкций на налогоплательщиков (в частности, упоминавшихся Бамбизовим) могут быть приняты только в рамках предусмотренной законом процедуры уполномоченными структурами новосозданной Государственной налоговой службы Украины", – подчеркнули в ГНС.

В ведомстве напомнили, что согласно распоряжению Кабинета министров от 21 августа 2019 года №682-р, на Государственную налоговую службу возложены функции и выполнения полномочий по администрированию налогов.

Ранее сообщалось, ранее Евгений Бамбизов заявил, что Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы доначислил 645 млн грн одному из крупнейших ритейлеров – сети магазинов электроники "Фокстрот".

По словам Бамбизова, ритейлер занижал базу налогообложения, включая в стоимость товаров дополнительные услуги, которые не облагаются НДС, например страхование.

Также, как сообщил Бамбизов, Офис крупных налогоплательщиков ГФС завершил начатый 14 мая аудит ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", сумма претензий составила 9 млрд грн.

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