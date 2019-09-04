БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.09.19 18:25

Запуск вторичного уровня медицинской реформы отложат на 3 месяца, – Минздрав

Запуск реформы системы здравоохранения на вторичном уровне состоится в апреле 2020 года.

Запуск вторичного уровня медицинской реформы отложат на 3 месяца, – Минздрав

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на пресс-конференции в Киеве 4 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно проекту госбюджета, запуск начнется не с 1 января, а с 1 апреля", – сказала Скалецкая. 

Скалецкая также отметила, что при реформе "вторички" будут учитываться результаты пилотного проекта в Полтавской области.

"Пилот" в Полтавской области будет масштабироватся на всю "вторичку". Сохранится система финансирования 60/40, где 60% это субвенция, а 40% – случаи лечения", – сказала она.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100