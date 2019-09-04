Объем реализованной в Украине промпродукции за полгода вырос на 5,2%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года индекс оборота реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 4,4% к июню 2019 года – на 0,6%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года возросла на 15,2% (к июню 2019 года – на 8,1%), в перерабатывающей промышленности – на 2% (к июню-2019 – снижение на 1,1%).

В общем объеме реализации промпродукции за семь месяцев 2019 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (63,4%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,6%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (16,9%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,8%).

Как сообщалось, в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.

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