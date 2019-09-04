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04.09.19 18:12

Фонд энергоэффективности планирует профинансовать 16 тысяч проектов для ОСМД

Фонд энергоэффективности намерен в течение пяти лет профинансировать более 16 тыс. проектов по программе поддержки энергомодернизации для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Энергодом".

Фонд энергоэффективности планирует профинансовать 16 тысяч проектов для ОСМД

Об этом сообщила директор Директората энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша программа "Энергодом" начала свою работу с 3 сентября. Мы приступаем к фазе реализации проектов. Мы планируем, что до 2023 года будет реализовано почти 9 тыс. проектов, а до 2025 года – более 16 тыс. проектов", – сказала Головатюк-Унгуряну.

По ее словам, к концу 2025 года экономия газа вследствие энергомодернизации составит 1,5 млрд кубометров.

Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак сообщила, что энергомодернизация позволит сократить уровень потребления тепловой энергии для пакета "легкий" на 20%, для пакета "комплексный" – 60%.

Кроме того, на сегодняшний день сертификацию прошли 720 энергоаудиторов, а в течение следующих двух лет их число должно вырасти до 5 тыс., считает вице-премьер-министр, министр регионального развития в 2014-2019 годах Геннадий Зубко.

Как сообщалось, в июле-2019 Фонд энергоэффективности заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC), в рамках которого партнеры в течение четырех лет выделят $235 млн в виде грантов и кредитов для энергоэффективной модернизации 6 тыс. ОСМД.

Помимо средств Фонда, программу будет финансировать трастовый фонд в размере 100 млн евро, управляемый IFC, ЕС и правительством Германии.

В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд грн в уставный капитал Фондаэнергоэффективности.

В начале этого года совместно была утверждена грантовая политика Фонда энергоэффективности. Она предусматривает, что рекомендуемый размер гранта составит: для пакета А ("легкий") – 40%, для пакета Б ("комплексный") – 50%, а также дополнительно "плюс" 20% для первых 300 ОСМД.

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