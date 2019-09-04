Реструктуризация "Укрзализныци" может длиться до четырех лет, – Кравцов

Об этом сказал журналистам глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Европейской бизнес-ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было поручение по подготовке плана реструктуризации "Укрзализныци". Мы со своей стороны полностью включились в этот процесс. Мы уже предложили на предыдущих обсуждениях с министром возможный сценарий работы по реструктуризации. В зависимости от того, какая модель (реструктуризации) будет избрана министерством и правительством, мы ожидаем, что этот процесс будет длиться от одного до трех-четырех лет", - сказал Кравцов.

По словам Кравцова, в этом процессе "Укрзализныця" будет полностью ориентироваться на позицию министра инфраструктуры и премьер-министра.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". Ответственными за подготовку плана он назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

При этом Гончарук счиает логичным поделить "Укрзализныцю" на трех операторов, лишь один из которых должен остаться в госсобственности.

"Она должна быть поделена. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех разных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", – уточнил премьер-министр.

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