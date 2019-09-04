Вена снова признана лучшим городом для жизни

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Economist Intelligence Unit (EUI) - аналитическим подразделением журнала The Economist, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мельбурн, занимавший первую строчку в течение семи лет до 2018 года, сохранил второе место, на третьей строчке расположился Сидней. В первую десятку вошли Осака, Калгари, Ванкувер и Торонто, а также Токио, Копенгаген и Аделаида (Австралия). Отмечается, что состав первой десятки не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом.

В топ-25 фигурируют такие европейские города, как Хельсинки, Амстердам, Гамбург, Берлин и Люксембург.

Наилучшим для жизни американским городом оказался Гонолулу (штат Гавайи) - он занял 22 строчку. Атланта, Питтсбург, Сиэтл и Вашингтон вошли в 40 лучших городов для жизни.

Наихудшие изменения за пять лет зафиксированы в Детройте, Асунсьоне (Парагвай), Тунисе, Каракасе и Триполи.

Самыми худшими городами для жизни признаны Дамаск, Лагос (Нигерия), Дакка (Бангладеш), Триполи и Карачи (Пакистан).

Привлекательность того или иного города оценивают по таким параметрам, как социальная стабильность, инфраструктура, образование, здравоохранение, культура и экология. Всего рейтинг учитывает 30 критериев.

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