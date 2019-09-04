"Укрзализныця" хочет взимать плату за просрочку при погрузочных операциях с 73 часа

Об этом рассказал на встрече, организованной в Европейской бизнес-ассоциации, операционный директор АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

В свою очередь глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что штрафные санкции в виде платы за инфраструктурную составляющую будут применяться с 73 часа.

Ранее планировалось, что такая плата будет применяться с 49 часа.

"Плата за инфраструктуру не делится по часам, то есть, если на несколько часов задержать вагон, то заплатить нужно полную стоимость. В качестве примера в "Укрзализныце" взяли полувагон: если осуществить грузовые операции за 6 часов - плата 0 грн, 7 часов - 258,4 грн, 12 - 443 грн, 15 - 553,8 грн, 24 - 886 грн. За двое суток - 1772 грн. Начиная с первого часа третьих суток - 5315 грн (то есть за два дня пользования вагоном - по 886 грн, плюс инфраструктурная составляющая 3543 грн)", - объясняли в компании ранее детали начисления платы за пользование вагонами, когда штрафы планировали применять с 49 часа разгрузочно-погрузочных работ.

Как заявил Кравцов, таким образом "Укрзализныця" хочет дисциплинировать грузоотправителей. Поскольку, по мнению Кравцова, многие предприятия недостаточно инвестируют в развитие внутренней логистики из-за чего, уверены в "Укрзализныце", в том числе снижается оборот вагонов.

В качестве наиболее яркого примера он привел меткомбинат "АрселорМитал Кривой Рог". По словам Кравцова, на ж/д станции меткомбината вагоны в среднем находятся 10 суток в то время как норматив - 68 часов. За три года этот показатель увеличился в 3,5 раза.

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