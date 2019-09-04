Кабмин уволил Ульяну Супрун с должности главы Минздрава (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Госпожа Ульяна осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя, если я не ошибаюсь, поэтому да, конечно решение об этом мы сегодня приняли", – сказал премьер, отвечая на вопрос, рассматривался ли сегодня вопрос увольнения и.о. главы Минздрава.

Как уточнила сама Супрун, Кабин также уволил ее заместителей.

"Сегодня правительство своим решением уволило меня и моих заместителей Павла Ковтонюкаи Александра Линчевского. Больше не исполняю обязанности министра здравоохранения Украины", – написала Супрун на своей странице в сети Facebook.

Ульяна Супрун возглавляла Министерство здравоохранения с июля 2016 года. Супрун – американка украинского происхождения, с осени 2013 года проживает в Украине, в ходе событий Евромайдана работала в медицинской службе, а с 2014 года стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев.

Супрун в 2014 году основала организацию "Защита Патриотов", которая проводит занятия с тактической медицины и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

Как сообщалось, на должность замглавы Минздрава претендует Младена Качурец – руководитель медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO), которым ранее руководил нынешний премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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