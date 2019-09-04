Новый Кабмин согласовал увольнение Кличко по требованию Богдана

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы обратились с представление в Офис президента относительно увольнения господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает", – сказал премьер.

"Я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен противодействовать группам влияния, то это могло бы очень позитивно сказаться на жизни киевлян", – добавил Гончарук.

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Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко должен сложить свои полномочияперед новоизбранным президентом. Офис президента обратился в Кабинет министров с просьбой внести соответствующее представление.

Богдан также выдвинул ряд обвинений в адрес Кличко, добавив, что президент Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой городской администрации.

Кличко также обвинял Богдана в требовании согласовывать действия столичных властей с Вавришем и Александром Ткаченко – главой телеканала "1+1" Игоря Коломойского.

В итоге пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана заявил, что действующий состав Кабинета министров не будет согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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