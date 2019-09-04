Еврокомиссия назначила специального советника по отношениям с Украиной

Соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Это решение вступает в силу немедленно, и должность не получает вознаграждения.

"Господин Брок будет консультировать президента по стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране в начале этого года. Благодаря почти 15-летнему опыту работы на посту председателя Комитета по иностранным делам в Европарламента господин Брок поможет установить отношения с новой властью и определить приоритеты и предпочтения новой администрации относительно ее отношений с ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о назначении вступает в силу немедленно, а Брок не будет получать заработной платы на этой должности. Брок будет сотрудничать с другими чиновниками в ЕС, которые отвечают за отношения с Украиной.

Брок впервые был избран евродепутатом еще в 1980 году. В области внешней политики он также занимал должность заместителя председателя и председателя рабочей группы по вопросам иностранных дел Европейской народной партии, главного докладчика Европарламента по вопросам расширения ЕС, представителя по внешней политике группы ЕНП и переговорщика Европарламента относительно создания Европейской службы внешних действий.

Срок полномочий Еврокомиссии во главе с Юнкером истекает 31 октября. Его должность займет немка Урсула фон дер Ляен, вероятно, Брок останется ее советником.

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