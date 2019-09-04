Ryanair запустит из Польши сразу 27 новых рейсов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на польские СМИ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, предстоящее расширение деятельности лоукостера станет самым массовым в истории работы на польском рынке. С добавлением 11 самолетов флот перевозчика в этой стране составит 35 воздушных судов.

В аэропорту Катовице будут базироваться 6 самолетов (2 - для регулярных рейсов и 4 - для чартерных). Отсюда запланированы новые маршруты в Болонью, Бриндизи, Катанию, Корк, Дортмунд (10 рейсов в неделю), Гетеборг, Киев, Манчестер, Одессу, Осло и на Пафос.

Из Ольштына обещают рейс в Кельн; из Быдгоща - в Эдинбург; из Познани - в Будапешт, Харьков, Одессу, Париж; из варшавского аэропорта Модлин - в Тель-Авив. Также новые рейсы будут запущены из Гданьска, Кракова и Вроцлава.

В руководстве ирландского лоукостера также в очередной раз напомнили о планах ребрендинга польской "дочки" Ryanair Sun на Buzz.

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