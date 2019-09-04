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04.09.19 14:45

Госгеонедр выручила от продажи спецразрешений через ProZorro 500 миллионов

Государственная служба геологии и недр Украины по результатам шести проведенных электронных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами продала 26 участков недр почти на 500 млн грн.

prozorro

Об этом сообщил глава Службы Олег Кирилюк во время встречи с участниками ENERGY CLUB, передает БизнесЦензор.

"Служба за 10 месяцев 2019 года провела шесть электронных аукционов, на которых было продано 26 участков недр в различных областях. 16 участков с залежами нефти и газа и 10 – с другими видами полезных ископаемых. Победителям аукционов мы уже выдали 22 спецразрешения. Относительно суммы поступлений от продажи недр через электронные аукционы, то Госгеонедр перечислила в государственную казну 500 млн грн", – отметил Кирилюк.

Отмечается также, что за прошедшие шесть лет на аукционах в формате торгов "с голоса" было продано 70 участков на сумму около 70 млн грн.

Кирилюк также подчеркнул, что в рамках временного экспериментального проекта электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами до 1 сентября 2019 года Служба успела объявить восемь электронных аукционов и подготовила 52 участка на продажу, из которых 34 участка – углеводороды.

В Госгеонедр рассказали, что на торги, которые состоялись в рамках проекта, выставлялось 38 участков, среди которых углеводородные – 26, рудные и нерудные – 11. Из-за отсутствия участников не состоялся аукцион по 12 участках, из которых 10 участков – углеводородные.

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Согласно постановлению №848, реализация экспериментального проекта по проведению электронных торгов осуществляется с 24 октября 2018 года до 1 декабря 2019 года. По результатам реализации Госгеонедр подала до 1 ментября 2019 года предложения относительно целесообразности дальнейшего проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами путем электронных торгов.

Госгеонедр в начале 2019 года заявляла, что в ее планах подготовить 30 нефтегазовых участков на продажу через электронную систему торгов.

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