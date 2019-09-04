"Сказочный Дом" в центральном парке Харькова переписали на окружение сына Кернеса

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В 2012 году сразу после открытия в Харькове обновленного парка им. Горького владельцем земельного участка в конце главной аллеи рядом с колесом обозрения стало ООО "Слобожанский путь". Основателем этой фирмы был Андрей Шаптала, известный как коммерческий директор Парка Горького. Его партнером в фирме "Слобожанский путь" является ООО "Франко" Галины Давыдовой и Виталия Печуры –людей из окружения Геннадия Кернеса.

В мае 2019 года в парке был открыт "Сказочный дом" с фуд-зоной и квест-комнатами. Рекламу локации делал лично Геннадий Кернес, а сюжеты о ней массово начали появляться в новой программе "Харьковские известия", которая выходят на "7 канале". Этот канал принадлежит близким людям к мэру города.

В июле владельцем земли и здания стало ООО "Фиаба". Основателем этой фирмы является Юлия Бровкина, Наталья Демидова, Валерий Соркин. Руководитель – Елена Соркина.

Из декларации Кирилла Кернеса известно, что Юлия Бровкина как ФЛП арендует у него помещения. В прошлом году она заплатила за аренду 402 тыс. грн.

Елена Соркина является основателем многих предприятий, большинство из которых владеют недвижимостью на харьковских рынках. Ранее эта недвижимость принадлежала людям из окружения Кернеса, но потом ее переписали на новые фирмы, где учредителями были Виктор и Елена Долгий. Они же являются учредителями фирмы "Кронос плюс", которой принадлежат помещение ресторана "Никас" (это заведение также считается близким к мэру).

Кроме того, номер телефона 0674694444, который является контактным для кафе "Гулливер" в "Сказочном доме", совпадает с номером ООО "Сказка Премиум". Среди учредителей этой фирмы Наталья Почернина, она же руководитель ООО "Ресторан "Никас".

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