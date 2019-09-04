Представителем Кабмина в парламенте станет экс-мэр Рава-Руской

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на среду, 4 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Верещук в 2010-2015 годах занимала должность мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик.

На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под №29. В настоящее время является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram