Минэкономразвития оценило рост ВВП Украины за семь месяцев в 4%

Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

По подсчетам ведомства, в январе-июле 2019 года рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) ускорился до 3,7%, по сравнению с 2,4% за первые 6 месяцев 2019 года и на 3,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Министерство отмечает увеличение производства всех без исключения агрегированных видов экономической деятельности с наибольшим вкладом в рост сельского хозяйства и строительства.

В частности, высокие темпы роста индекса в январе-июле обусловлены интенсивным началом уборочной кампании на больших площадях с более высокой урожайностью ранних зерновых в растениеводстве и продолжению развития в сфере животноводства.

Также рост индекса был поддержан строительной сферой с учетом инвестиционной активности сектора нефинансовых корпораций (проведение ремонтных и строительных работ на производственных предприятиях) и сектора общегосударственного управления (проведение ремонтных работ на объектах транспортной инфраструктуры, которое финансируется из государственного и местного бюджетов).

Министерство также отмечает вклад сферы транспорта (в частности, автомобильных грузовых перевозок и авиационной отрасли) и развитие розничного сегмента внутреннего рынка.

"В промышленном производстве за 7 мес. произошел незначительный рост объемов производства (0,4%) ввиду действие специфических факторов (в частности остановка производственных объектов на капитальные ремонты или замену оборудования) и некоторых трудностей в производственной деятельности (в частности, продление действия запрета РФ на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции украинского происхождения)", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по оперативным данным, Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%.

В июле Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста в Украине на 2019 год до 3% с ожидаемых согласно апрельскому прогнозу 2,5%.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

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