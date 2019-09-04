Зеленский ветировал закон о криминальном наказании за нарушения при закупках для армии

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте соответствующего законопроекта №1793 на сайте Верховной Рады.

При этом обоснование применения вето и предложения президента пока что не опубликованы.

Законом предлагается установить уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере (новая статья 114-2 Уголовного кодекса Украины). Статья предусматривала наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет.

Документ был принят Верховной Радой еще в июле 2015 года, однако затем его ветировал президент Петр Порошенко. Повторно, с учетом предложений президента, закон был принят парламентом в январе 2016 года, однако спикер Андрей Парубий подписал его только три года спустя – 7 июня 2019 года, после чего направил на подпись президенту.

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В марте 2019 года глава Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин пояснял, что после принятия указанного закона был зарегистрирован проект постановления 1793-П об отмене решения Рады относительно его принятия, автором которого является секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Таким образом, без отклонения указанного проекта постановления закон не мог быть подписан. В связи с этим комитет призвал Парубия наконец-то поставить это постановление на голосование.

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