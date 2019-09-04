Компания Коломойского сменила представителя в набсовете "Укрнафты"

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Уриэл Цви Лейбер регулярно переизбирался в набсовет "Укрнафты" от группы "Приват" с августа 2010 года. Он владеет 0,000036% акций "Укрнафты".

Виктория Силенко с 2004 по 2015 год работала в Государственной налоговой инспекции Голосеевского отделения ГФС в Киеве. На момент ухода из ГФС она занимала должность главного государственного ревизора-инспектора. В 2018 году перешла на работу финансовым директором в ООО "НВК Смарт Лекс Групп".

На должность члена набсовета "Укрнафты" Силенко вступила с момента получения нефтедобывающей компанией соответствующего уведомления от Bordo Management Limited.

Читайте также: Госгеонедр обезопасила газовую компанию Коломойского и Хомутынника от потери лицензии

Как сообщалось, ранее исполнительный директор группы Юрий Витренко заявлял, что миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в лице группы "Приват" отказались от права назначения главы правления компании только из кандидатур, предложенных ими, в обмен на формирование наблюдательного совета с большинством независимых директоров.

Текущий состав набсовета "Укрнафты" утвержден в апреле 2019 года. Он состоит из шести так называемых независимых директоров (по три номинировано "Приватом" и "Нафтогазом") и пяти представителей акционеров (три от "Нафтогаза" и два от "Привата").

От "Нафтогаза" в состав набсовета были переизбраны исполнительный директор Юрий Витренко, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюка и директор департамента имущественных и корпоративных отношений Полина Загнитко.

Вместо Андрея Коболева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева от "Нафтогаза" в состав НС вошли экс-замминистра финансов Елена Макеева, член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Андрея Бойцун и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой в качестве независимых членов совета.

Миноритарные акционеры (группа "Приват") переизбрали членом набсовета Уриэла Цви Лейбера и ввели в его состав Яну Мануилову. По их предложению еще тремя независимыми членами набсовета стали гендиректор инвесткомпании "Он-Лайн Капитал" Николай Почапский, ранее входивший в состав НС "Запорожский завод ферросплавов" Андрей Процик и экс-глава Всеукраинской общественной организации "Союз геологов Украины" Павел Загороднюк.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram