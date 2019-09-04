Евросоюз приостановил импорт яблок и груш из Украины

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева, передает БизнесЦензор со ссылкой на EastFruit.

"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей", – сообщила Зверева.

По данным ассоциации, такая ситуация возникла в связи со вступлением в силу новой директивы (EU) 2019/523, которая была принята 21 марта 2019 года. Она предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции.

В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев обнаружения ряда карантинных организмов.

Госпродпотребслужба Украины уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров, поскольку предусмотренных директивой вредителей в стране не обнаружено. Однако, на данный момент, официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя.

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"Евросоюз является очень важным, хоть и не главным рынком сбыта для украинских производителей яблока премиального качества. В сезоне 2018/19 годов около 6 тыс. тонн яблока премиального качества было отправлено на рынки таких стран ЕС как Швеция, Великобритания, Греция, Польша и др. Также это важный рынок сбыта для промышленного яблока из Украины, в том числе и сертифицированного, как органическое – такого яблока было экспортировано около 5 тыс. тонн за сезон", – отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

По оценке эксперта, если поставки не будут разблокированы, то возможные потери украинских производителей яблока в новом сезоне составят около $4-5 млн. или около 15% всей экспортной выручки.

"Для поставщиков тепличных овощей из Украины рынок ЕС является еще более важным – на него приходится более половины всех поставок и тоже приблизительно на $4 млн в год", – добавил Ярмак.

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