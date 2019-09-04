Совет правосудия повторно уволил скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича

Основанием для рассмотрения вопроса об увольнении стало письмо Верховной Рады от 16 июля 2019 года, а также представление Высшего совета юстиции от 19 января 2016 года об увольнении судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова из-за нарушения требований относительно несовместимости, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ВСП.

В сообщении отмечается, что Верховная Рада по представлению Высшего совета правосудия уволила Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда еще 29 сентября 2016 года.

Однако судья оспорил это решение в суде и в ноябре 2018 года Касационный админсуд в составе Верховного Суда удовлетворил его иск и отменил постановление Верховной Рады. 4 июня 2019 года это решение подтвердила Большая Палата Верховного Суда.

Как указывает Высший совет правосудия, таким образом отменено постановление Верховной Рады об увольнении Татькова, но не решение Высшего совета юстиции от 24 декабря 2015 года о внесении этого вопроса на рассмотрение парламента. При этом в сентябре 2016 года право увольнять судей перешло к Высшему совету правосудия.

"Учитывая указанное Высший совет правосудия принял решение уволить Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее журналисты обнаружили у бывшей жены беглого главы Высшего хозусда Татькова элитную недвижимость в Испании. Недвижимость в этой стране также оформлена на дочь судьи Татькова от первого брака.

С октября 2016 года Виктора Татькова, который во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда.

По версии ГПУ, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений. Впрочем, за считанные недели до объявления подозрения судья выехал из страны: сначала – в Польшу, а затем – и в Австрию и с тех пор, по информации Департамента специальных расследований ГПУ, в Украине не появлялся.

В ходе расследования дела Подольский районный суд Киева арестовал почти три сотни объектов недвижимости в Украине, которые, по версии следствия, принадлежат окружению судьи Татькова.

При этом, по данным следствия, близкие к экс-председателю Высшего хозяйственного суда люди, несмотря на арест недвижимости в Украине, продолжают на ней зарабатывать благодаря аренде около 8 млн грн в месяц.

Из одного из судебных решений стало известно, что в марте 2018 года Татьков обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище.

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