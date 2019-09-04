Премьер-министр предложил ввести новый налог для IT-отрасли (обновлено)

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы правительства, дополнительные средства планируется направить на создание Фонда развития человеческого капитала для IT-отрасли, который бы управлялся самой отраслью. Средства этого Фонда пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.

"Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IТ-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли", – цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Премьер пояснил, что деньги из этого Фонда пойдут на финансирование трех направлений: создание новых кампусов и курсов для IТ-специалистов, финансирование стипендий студентов украинских ВУЗов и на гранты для молодых ученых.

По словам Гончарука, Фонд IT Creative будет создан при участии международных организаций, представителей IТ-индустрии и государства.

Фонд IT Creative финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти. Уже разработан законопроект, который в ближайшее время представят в парламенте.

В свою очередь глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов пояснил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли.

То есть, кроме 5% единого сбора, 1,5% военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, предполагается введение сбора на развитие человеческого капитала. Он будет администрироваться налоговой службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения "упрощенцев".

Как подчеркнул Гончарук, в правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с $3 млрд до $10 млрд, количество работников в отрасли возрастет со 165 тыс. до 650 тыс. человек.

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