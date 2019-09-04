Российский министр анонсировал переговоры по газу с ЕС и Украиной в ближайшее время

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи (трехсторонней по газу, – ред.)", – сказал Новак.

"По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время проведения такой встречи. Мы предварительно до этого договаривались, что такая встреча будет в сентябре. Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны", – добавил российский министр.

Накануне вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил о проведенной во вторник продуктивной телефонной дискуссии с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем.

"Хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики", – написал Шефчович в Твиттере.

Комментарий от украинской стороны и информация о других деталях дискуссии пока отсутствует.

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Как сообщалось, Верховная рада Украины 29 августа назначила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, ранее Новак заявлял, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

При этом российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В НАК "Нафтогаз Украины" в свою очередь заявляли, что российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", который усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают базовым вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2".

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