Пенсионный фонд Дании выставил на продажу акции "Роснефти"

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте фонда, передает БизнесЦензор со ссыклой на РБК.

Среди компаний, из капитала которых намерен выйти датский фонд, – "Роснефть", ExxonMobil, BP, PetroChina, Shell, Chevron, Sinopec, Total, Petrobras и Equinor.

В сообщении отмечается, что MP Pension с 2016 года поддерживает Парижское соглашение по климату, цель которого заключается в том, чтобы не допустить глобального повышения температуры воздуха более чем на два градуса.

В то же время долгосрочные стратегии перечисленных нефтяных компаний, отметили в Пенсионном фонде, не соответствуют требованиям этого соглашения.

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По словам директора по инвестициям MP Pension Андерса Шельде, фонд стремится вносить вклад в экологические инициативы (например, в 2018 году фонд вышел из капиталов угольных компаний) и ожидает сокращения спроса на нефть в мире "по мере активизации зеленой экономики".

"К концу 2020 года нам надо оценить более тысячи нефтяных компаний, поэтому сначала мы сфокусировались на десяти крупнейших нефтяных компаниях мира. Их общая рыночная стоимость превышает 9,2 трлн крон. А доля MP Pension в этих десяти компаниях составляет 644 млн крон. Это составляет две трети всех наших вложений в нефть", – отметил Шельде.

Напомним, в 2021 году вступит в силу Парижское соглашение по климату, которое в 2015 году подписали все крупные страны мира, в том числе США (в 2017 году они вышли из договора).

Документ нацелен на то, чтобы удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2°C. Этого можно достичь сокращением выбросов парниковых газов и выделением средств развивающимся странам на решение экологических проблем.

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