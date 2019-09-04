Соратница Гончарука подготовилась к назначению заместителем главы Минздрава

В частности, на должность замглавы Минздрава претендует Младена Качурец – руководитель медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO), которым ранее руководил нынешний премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, декларации кандидатов на эти должности подали гендиректор медицинской компании "Мій лікар" ("Мой врач") Андрей Семиволос, ранее работавший главврачом Киевского городского детского диагностического центра (КГДДЦ), а также хирург Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова Михаил Загрийчук.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів