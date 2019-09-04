БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.09.19 10:08

Минфин смог увеличить размещение гривневых облигаций, снизив ставки

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 3 сентября, увеличило размещение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,9 млрд грн, снизив ставки почти по всем ценным бумагам.

Минфин смог увеличить размещение гривневых облигаций, снизив ставки

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, от размещения самых коротких трехмесячных облигаций Минфин привлек 315,59 млн грн. ОВГЗ сроком обращения 1 год принесли еще 363,42 млн грн при спросе 729,29 млн грн.

Продажа трехлетних облигаций принесла 1,23 млрд грн.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длительным сроком погашения", – отмечается в комментарии пресс-службы Минфина.

В результате ставки доходности по всем инструментам снижены: до 16,25% по трехмесячным ОВГЗ (снижение на 25 базисных пунктов), до 15,95% по 1-летним ОВГЗ (снижение на 5 б.п.), до 16% по трехлетним ОВГЗ (снижение на 19 б.п.).

Читайте также: Минфин снизил ставку по самым долгосрочным гривневым облигациям

Как сообщалось, в ходе предыдущего аукциона 27 августа Министерство финансов разместило ОВГЗ на 1,77 млрд грн, что на 70% больше, чем неделей ранее.

При этом Минфин снизил ставку размещения самых "длинных", 5,5-летних, облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – до 15,3% с 15,5% годовых на предыдущем аукционе, продав эти ценные бумаги на 1,36 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100