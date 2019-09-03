Фонд гарантирования выручил 500 миллионов от продажи активов банков за неделю

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

В течение прошлой недели (27-30 авгуса) состоялась продажа активов 17 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 505,57 млн грн. Из них на сумму 21,53 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 481,42 млн грн – от реализации основных средств банков.

Кроме того 0,03 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества банков, 0,01 млн грн – от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 2,57 млн грн – от продажи дебиторской задолженности перед банками.

В целом, за август 2019 года на "ProZоrro.Продажи" прошло успешных аукционов на сумму 800,01 млн грн, и аукцион на сумму 90,0 млн грн на площадке международного советника FFN.

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