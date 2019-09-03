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03.09.19 20:30

Фонд гарантирования выручил 500 миллионов от продажи активов банков за неделю

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на минувшей неделе продал активы 17 ликвидируемых банков на 505,57 млн грн.

Фонд гарантирования выручил 500 миллионов от продажи активов банков за неделю

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

В течение прошлой недели (27-30 авгуса) состоялась продажа активов 17 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 505,57 млн грн. Из них на сумму 21,53 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 481,42 млн грн – от реализации основных средств банков.

Кроме того 0,03 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества банков, 0,01 млн грн – от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 2,57 млн грн – от продажи дебиторской задолженности перед банками.

В целом, за август 2019 года на "ProZоrro.Продажи" прошло успешных аукционов на сумму 800,01 млн грн, и аукцион на сумму 90,0 млн грн на площадке международного советника FFN.

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