Tesla выпустила новую версию Model 3

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Компания также пообещала, что ее будущий электрический кроссовер Model Y также будет иметь салон без кожи. Активисты и общества по защите прав животных годами призывали автопроизводителя не использовать материалы животного происхождения. Дошло до того, что представители PETA (Люди за этичное обращение с животными) подняли этот вопрос на последнем собрании акционеров компании, заставив Илона Маска дать обещание выпустить соответствующие модификации электрокаров.

Главной загвоздкой на пути к избавлению интерьера от натуральной кожи оказалось рулевое колесо. По словам Маска, они были близки к тому, чтобы оставить руль без подогрева, поскольку с синтетическим материалом наблюдаются некоторые проблемы при нагревании. Кроме того, синтетика изнашивается гораздо быстрее, чем кожа.

PETA много лет сотрудничает с Tesla по вопросам производства синтетической кожи. Организация также проводит кампании, направленные на то, чтобы убедить глобальных автопроизводителей (General Motors, Volkswagen и Toyota) отказаться от использования продуктов животного происхождения в своих автомобилях.

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