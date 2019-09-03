Оккупационные власти Крыма передали земли Крымского заповедника в собственность России

Соответствующее распоряжение было принято 3 сентября на заседании окуупационного российского правительства Крыма, передает БизнесЦензор со ссылкой на Крым.Реалии.

О передаче заповедника в российскую федеральную собственность стало известно в марте 2018 года. Планировалось завершить эту процедуру к началу лета прошлого года.

В сентябре 2018 года Крымский природный заповедник получил статус федерального, но остался в собственности Крыма.

По словам главы Министерства природы России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны.

19 сентября 2018 года пять крымских заповедников, один национальный парк и два заказника перешли под контроль Министерства природных ресурсов и экологии России. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram