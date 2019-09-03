"Укрэксимбанк" стал координатором совместного проекта Украины и ЕИБ в аграрном секторе

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, отобранные по согласованным с ЕИБ и правительством Украины критериям банки-участники проекта получат средства кредита ЕИБ, общий размер которого составляет 400 млн евро. Средства будут направлены на финансирование проектов малых и средних предприятий в аграрном секторе, в частности, по выращиванию и переработке зерновых и масличных культур, а также на развитие рыбных хозяйств и аквакультуры.

Как сообщалось, Кабинет министров в июле 2019 года утвердил условия запуска проекта финансирования агропредприятий "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина", в частности, установил требования к банкам-участникам.

Помимо соблюдения банком нормативов НБУ и получения положительного результата от операционной деятельности, среди требований к банкам – отсутствие судебного, арбитражного или административного процесса в любом суде или органе.

Кабмин также утвердил условия субфинансирования проекта общей стоимостью 800 млн евро. Проект предусматривает финансирование со стороны ЕИБ в размере 400 млн евро и софинансирование его из других источников, таких как кредиты банков-участников или собственные средства предприятий.

Согласно сообщению Минфина, средства проекта будут предоставлены малым и средним агропредприятиям – до 70% от общего объема финансирования. Еще треть средств будет инвестирована в инфраструктуру операторов государственного сектора – исследовательские станции и лаборатории. Кредиты будут предоставляться сроком до 10 лет.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал 3 место среди 76 действовавших в стране банков.

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