"Укрзализныця" увеличила перевозки зерновых

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

"Не словом, а делом доказываем, что "Укрзализныця" готова к перевозке урожая зерновых. Имеем достаточно зерновозов и локомотивов, а формула успеха проста - ритмичность перевозок. Поэтому ожидаем от наших партнеров-зернотрейдеров дальнейшей слаженной работы, когда перевозки равномерно распределены в течение всего года", - подчеркнул руководитель компании.

Кравцов отметил, что с начала года "Укрзализныця" с собственного вагонного парка ежедневно формирует 10-12 маршрутов, что значительно улучшает логистику зерновых грузов.

"Сейчас поставлена задача до конца сентября увеличить количество маршрутов до 15 единиц. Часть их пойдет по четкому графику", - добавил Кравцов.

Кроме того, 6 августа 2019 года "Укрзализныця" возобновила аукционы в системе "Prozorro.Продажи" по реализации услуг на перевозки в зерновозах собственности компании за маршрутными отправками.

Общий рабочий парк зерновозов в Украине составляет 23,8 тысячи вагонов. По сравнению с прошлым годом он увеличен на 13%.

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