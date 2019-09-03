АМКУ оштрафовал поставщиков самосвалов для Вольногорского ГОКа на 67 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Компании "Юромаш" и "Голекс" признаны виновными в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а именно в сговоре на торгах по закупке шарнирно-сочлененных самосвалов грузоподъемностью 55 тонн. Заказчик – Вольногорский горно-металлургический комбинат", – сообщил Тереньев.

Глава АМКУ уточнил, что компании участвовали в тендере как конкуренты. Однако расследование АМКУ установил наличие связей между двумя предприятиями.

В частности, "Юромаш" и "Голекс" имели хозяйственные отношения и предоставляли финансовую помощь друг другу, были связаны на уровне должностных лиц, имели общих сотрудников и представителей, использовали помещения по одному адресу, общий IP-адрес, синхронно создали и загрузили электронные файлы для участия в закупках.

"Опираясь на эти факты, Антимонопольный комитет Украины установил нарушение закона "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. На ООО с иностранными инвестициями "Юромаш" наложен штраф в размере 62 млн грн, на ООО "Голекс" – 4,5 млн грн", – сообщил Терентьев.

Как сообщалось, филиал "Вольногорский горно-металлургический комбинат" ПАО "ОГХК" в апреле-июне 2018 года по результатам тендеров заключил два соглашения с ООО с ИИ "Юромаш" о закупке 18 самосвалов на общую сумму 353,16 млн грн.

"Голекс" и "Юромаш" предлагали самосвалы Bell B60E. На обоих торгах "Юромаш" сделал самые дорогие заявки, и одержал победу благодаря тому, что заказчик отклонил более дешевых победителей аукционов.

При этом СМИ заметили, что представители "Голекса" и "Юромаша" загружали документы на рассмотрение заказчику синхронно.

"Голекс" принадлежит Геворку Бабаяну из Германии (95%), представителем которого в одном из протоколов собраний значится Николай Недотопа, и киевлянину Сергею Коляденко (5%). Совладелец "Голекса" Сергей Коляденко также руководит ООО "Аргепо" Анны Покотиловой, Яны Герцог, Ирины Дорощук и Дмитрия Кукарекина. Упомянутая Анна Покотилова - единственная владелица "Юромаша", которым руководит Яна Герцог. Покотилова также владеет долей в ООО "Туристическая компания "Киевский спутник", которому КГГА заказывает услуги приема иностранных делегаций, организации конференций и тому подобное.

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