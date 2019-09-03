Население сократило продажу и покупку валюты в августе после рекорда

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в августе выросла до $97 млн с $93,7 млн месяцем ранее.

Покупка валюты превысила продажу второй месяц подряд.

Как сообщалсь, по данным НБУ, покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года.

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