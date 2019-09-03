"Энергоатом" подписал меморандум о расширении использования топлива Westinghouse

Меморандум был подписан президентом "Энергоатома" Юрием Недашковским и вице-президентом и управляющим директором Westinghouse Electric Sweden AB Азизом Дагом 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

Документ, в частности, предусматривает разработку до конца 2019 технико-экономической оценки внедрения тепловыделяющих сборок (ТВС) для реакторной установки ВВЭР-440.

"Документом также предусмотрена разработка плана лицензирования топлива производства Westinghouse в Украине и оценка готовности процесса производства комплектующих ТВС, включая рассмотрение варианта разделения расходов в части фабрикациии комплектующих ТВС для ВВЭР-440 с привлечением мощностей ОП "Атомэнергомаш" НАЭК "Энергоатом", – отмечается в сообщении.

В рамках выполнения Меморандума должен быть разработан проект документа "План внедрения ядерного топлива для АЭС с ВВЭР-440 Украина", которым определяются основные этапы (мероприятия), конечные сроки выполнения с распределением ответственности сторон и которым определена предложение по формату и срокам внедрения топлива для АЭС Украина с ВВЭР-440 в промышленную эксплуатацию.

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Напомним, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы.

В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года.

Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.

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