Wizz Air открывает сразу 15 новых маршрутов из Польши

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на официальную информацию авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Как заявили в Wizz Air, открытие новых рейсов и увеличение частот на существующих маршрутах станет возможным благодаря базированию в Польше дополнительных четырех самолетов.

В частности, венгерский лоукостер будет выполнять перелеты из Варшавы на Тенерифе (Испания), в Болонью (Италия), Мадрид (Испания) и Турку (Финляндия). Из Кракова - в Тронхейм, Берген, Ставангер, Хеугесунн, Тромсе (Норвегия), Верону, Милан-Мальпенса, Болонью (Италия), Барселону (Испания), Лондон-Гатвик (Великобритания). Из Гданьска - в Бари.

Рейсы будут запускаться, начиная с июня 2020 года.

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