Новый Кабмин планирует отойти от добровольного объединения общин, – министр

Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Постепенно мы будем отходить от добровольного объединения общин и переходить к объединению с перспективными планами. Потому что есть определенное разочарование, когда общины не всегда формировались по принципу способности. И, к сожалению, сегодня 70% из них имеют дотационные бюджеты. Мы должны изменить эту ситуацию через объединение с прогнозируемой моделью, которая позволит общинам быть демографически, социально и экономически состоятельными", – сказала Бабак.

По словам главы Минрегиона, согласно перспективным планам будет происходить и изменение перечня способных общин и формироваться новая система функций органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, действующих на уровне общин, районов и областей.

"Минрегион совместно с Минздравом, Минобразования и науки и другими профильными министерствами формирует границы и моделирует объединения общин с учетом стандартов доступности и качества административных и социальных услуг. Сформированные перспективные планы уже направлены в регионы. Функции надзора и контроля за деятельностью органов местного самоуправления в части соблюдения законности решений законодательства будут выполнять префектуры. В целом процесс объединения должен завершиться в течение 2019-2020 годов", – подчеркнула Бабак.

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