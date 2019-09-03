Минрегион предложил устанавливать на улицах автоматы для сдачи пластиковых бутылок

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и другие бутылки, например, алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак. Это очень нужная инициатива, которая поощряет людей к разумному сбору и использованию пластика", – рассказал Парцхаладзе.

"Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандомат на 5000 человек", – добавил чиновник.

Как отмечают в Минрегионе, фандоматы получили свое название от немецкого слова "pfand", которое дословно переводится как "залог". Такие автоматы могут определять объем и вес тары, а сканер – распознавать около 30 тысяч штрих-кодов и в точности идентифицировать объект.

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Напомним, ГСН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий" устанавливают требования к новому строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов благоустройства независимо от их подчинения и формы собственности. Это парки (гидро-, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы; памятники культурного и исторического наследия; площади, площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, остановки и сооружения городского общественного транспорта, площадки для парковки; пляжи; кладбища; другие территории общего пользования; придомовые территории; территории предприятий; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в пределах населенных пунктов.