"Спецтехноэкспорт" объявил о подписании контрактов на рекордную сумму за 10 лет

Об этом сообщил директор государственного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас в интервью Defense Express, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Что касается подписания новых контрактов, то мы уже превысили прошлогодние показатели. По состоянию на сегодня (семь месяцев 2019 года) мы уже подписали новых контрактов общей стоимостью $337 млн долл. Это новый рекордный показатель компании за последние 10 лет. Теперь главное, чтобы внутри страны меньше палки в колеса ставили в процессе их реализации", – заявил Бельбас.

Сообщается, что в 2018 году "Спецтехноэкспорт" также показал высокую динамику заключение новых оборонных контрактов с иностранными партнерами. Как указано в отчете о работе предприятия, за 2018 год компанией было заключено новых контрактов на сумму $282,5 млн, хотя в 2017 году этот показатель составил всего $114,4 млн.

Общий объем экспорта вооружений Украины в последние годы оценивается в $600-700 млн. В довоенный период Украина в среднем ежегодно зарабатывала $1 млрд на продаже вооружений.

Среди основных стран-партнеров "Спецтехноекспорту" по объемам сотрудничества Бельбас назвал Индию, где компания одновременно отрабатывает более 90 оборонных проектов, и Турцию, где продолжается работа в том числе по созданию совместных образцов вооружений.

Как сообщалось, в июне 2019 года в Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля SERDAR, созданного по заказу третьих стран. SERDAR - это совместная разработка турецкой компании Aselsan и предприятий ГК "Укроборонпром" - ГККБ "Луч" и "Спецтехноэкспорт".

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