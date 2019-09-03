Госгеонедр обезопасила газовую компанию Коломойского и Хомутынника от потери лицензии

Об этом говорится в приказе службы №204 от 27 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Основанием для выдачи новой лицензии стало расширение площади лицензированного участка с 31,7 до 33,88 кв. км.

В то же время старая лицензия решением Госгеонедр аннулирована. Она должна была действовать до 5 февраля 2030 года. Новая лицензия будет действовать до 10 июля 2030 года.

Как отмечает издание, старая лицензия была выдана 5 февраля 2010 года на основании постановления Окружного админсуда Киева, который по иску "Укрнефтебурения" обязал геологическую службу выдать это спецразрешение.

Судебный спор по этому процессу был восстановлен в 2014 году и длиться до текущего момента. В конце 2018 года дело поступило в Верховный суд и весной 2019 года "Укрнефтебурение" и Госгеонедра уведомили суд о планах заключить мировое соглашение.

В случае, если Верховный суд встанет в этом процессе на сторону Государственной геологии, может утратить силу постановление от 2010 года, на основании которого была выдана старая лицензия на Шебелинское месторождение.

"Таким образом выдача нового спецразрешения на Сахалинское месторождением с увеличенной на 7% лицензионной площадью снимает риски для этой лицензии, в случае неблагоприятного для "Укрнефтебурения" решения Верховного суда", – указывает enkorr.

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Как сообщалось, ЧАО "Укрнефтебурение" в 2018 году получило чистую прибыль в размере 3,18 млрд грн, что в 1,6 раза превышает показатель 2017 год (1,95 млрд грн).

Добыча газа за 2018 год составила 533 млн куб. м, что на 37% превышает показатели за 2017 год, нефти и конденсата – 72 тыс. тонн (рост на 69% к 2017 году).

ЧАО "Укрнафтобуриння" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Харьковской области. Компания эксплуатирует 23 газоконденсатных и нефтегазовых скважин. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Совладельцами "Укрнафтобуриння" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.

22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу, который сумел выстроить общение с окружением президента Петра Порошенко. Акции компании Фукс приобрел у представителей Януковича.

Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

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