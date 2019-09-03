"Украэрорух" потратил на страховки для сотрудников 17 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, на два года застраховали 3 930 человек, в том числе 1632 – диспетчерского и инженерно-технического персонала и 2298 – административного и общепроизводственного персонала.

Для первых годичная страховая сумма по каждому виду страхования составляет 50 тыс. грн, для других – 35 тыс. грн. Годовой страховой взнос – 1125 грн для первых и 875 грн для вторых.

Добровольное медицинское страхование включает программы амбулаторно-поликлинической и неотложной помощи, стационара и онкологии, в том числе лечение от онкологии за рубежом не более пяти человек в год с лимитом 250 тыс. грн на человека. Также предусмотрена вакцинация от гриппа, витаминизация и обеспечение медикаментами с формулировкой "в том числе гомеопатическими препаратами – по рекомендации (назначению) врача.

Напомним, эффективность гомеопатических препаратов не доказана научными исследованиями, а попытки лечить ими серьезные заболевания опасны для жизни.

Страхование здоровья на случай болезни включает туберкулез, инвалидность вследствие общего заболевания, трудового увечья или профессионального заболевания, а также смерть в результате заболевания.

Цена сделки на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 17,5 млн грн.

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Владельцами "Нафтагазстраха" является киевляне Татьяна Пригодский, Юрий Иванько, Николай Билан, Виктор Флоринский, Александр Сухоставец, Ольга Адамчук, Антон Кияшко из Василькова, Павел Янковский (банк "Финансовый партнер") из Авдеевки, Александр Бондарев из Макеевки и австрийская фирма "Т.С.Л.-Трейдинг Анд Шиппинг Логистикс Гмбх".

Татьяна Пригодская – жена экс-нардепа от Партии регионов Антона Пригодского, а Флоринский, Сухоставец, Кияшко и Билан были его помощниками. Бондарев владеет ООО "Торговый дом "Мосагродон" вместе с сыном Пригодского – Виталием Пригодским.

Пригодского-старшего называли другом Виктора Януковича. В 2014 году он заявил в интервью, что в последние годы не был близок с экс-президентом.

Ранее учредителями "Нафтагазстраха" были Андрей Остапко и Александр Козырев, которые фигурировали в компаниях из группы экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко.

Долгое время у фирмы страховалась "Донецкая железная дорога".

Единственным допущенным конкурентом было ЗАО "СК "Арсенал Страхование", чьими акционерами являются ООО "Бизнес - Эскорт" Алексея Котковский, ООО "Фирма Активбаланс" Максима Туза и Александра Солопа, а также Сергей Авдеев, Анатолий Солопов, Геннадий Молдавский и Татьяна Данилова. При этом никто не снижал цену в ходе аукциона.

Четыре фирмы не допустили к аукциону из-за недостатков документов. В частности ЧАО "СК "Саламандра" не предоставила аналогичный договор о менее 4 тысяч человек и положение о дирекции, ЗАО "СК "Крона" – письмо-гарантию об ответственности за содержание предложения и копию контракта с генеральным директором, ЗАО "Украинская пожарно-страховая компания" – тендерное обеспечение и аналогичный договор о не менее 4 тыс. человек, а ПАО "СК "Краина" – тендерное обеспечение и документ о регистрации устава и тому подобное.

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