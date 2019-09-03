Кабмин установит норму расходов на оплату коммуналки

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Бабак, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения является стратегическим вопросом, поставленным перед министерством президентом и премьер-министром.

"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", – отметила Бабак.

Министр добавила, что тактической задачей ее работы также является своевременное начало отопительного сезона в этом году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1" заявил, что новое правительство должно предоставить модель снижения расходов населения на оплату коммунальных услуг.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек, пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же – рыночные цены, такое прочее, – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, платить за коммуналку", – говорил президент.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности, нардепа восьмого созыва Алену Бабак (фракция "Самопомич") на пост министра развития громад и территорий.

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