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03.09.19 13:56

Кабмин установит норму расходов на оплату коммуналки

Правительство планирует определить социальный стандарт, который регламентировал бы норму расходов семьи на оплату коммунальных услуг.

Кабмин установит норму расходов на оплату коммуналки

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Бабак, обеспечение доступности коммунальных услуг для населения является стратегическим вопросом, поставленным перед министерством президентом и премьер-министром.

"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", – отметила Бабак.

Министр добавила, что тактической задачей ее работы также является своевременное начало отопительного сезона в этом году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1" заявил, что новое правительство должно предоставить модель снижения расходов населения на оплату коммунальных услуг.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек, пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же – рыночные цены, такое прочее, – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, платить за коммуналку", – говорил президент.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности, нардепа восьмого созыва Алену Бабак (фракция "Самопомич") на пост министра развития громад и территорий.

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