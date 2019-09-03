Глава "Укрзализныци" обвинил производителей вагонов в картельном сговоре

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

В указанном тендере на закупку пассажирских вагонов приняли участие два производителя – ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Харьковский вагоностроительный завод". В компании считают, что их тендерная документация была практически идентичной, а ценовые предложения почти не отличались.

"Есть красноречивое определение для таких ситуаций – картельный сговор. Два участника ставят космическую цену на вагон – в районе $1 млн. Ценовые предложения отличаются на десятитысячные доли процента (тендер на 1,5 млрд грн напомню), и цену никто не перебивает. Документация обоих "конкурентов" очень похожа, а главное – похоже желание заработать на Укрзализныце", – заявил Кравцов.

По словам главы компании, ответственные структурные подразделения "Укрзализныци" уже получили поручение разобраться в сложившейся ситуации. Материалы по результатам этой проверки компания направит на рассмотрение в АМКУ.

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Как сообщалось, "Укрзализныця" еще в августе 2018 года по результатам тендера заказало ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" 54 купейных пассажирских вагона на общую сумму 1,52 млрд грн по 27-32 млн грн за штуку.

Единственным конкурентом на тендере было ООО "Харьковский вагоностроительный завод" (ХВБЗ) с такими же вагонами собственного производства по лицензии Крюковского завода.

Перед этим "Укрзализныця" сообщала, что за последние два года Крюковский завод повысил цены на пассажирские вагоны для нее на 65%, обвинив производителя в злоупотреблении монопольным положением.

Почти год спустя тендера, в июле 2019 года, Крюковский вагоностроительный завод заявил, что "Укрзализныця" не забирает заказанные у завода вагоны и не проводит оплату за них. В связи с этим предприятие подало в суд на "Укрзализныцю" с требованием взыскать 1,4 млрд грн за заказанные вагоны.

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