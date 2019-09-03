МХП Косюка в 2019 году инвестировал 62 млн грн в проекты корпоративной социальной ответственности

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор.

Больше всего инвестиций было вложено в развитие дорожной инфраструктуры – 23,5 млн грн, а также в поддержку образовательной сферы – 9 млн грн, включая развитии школ, помощь детским садикам, а также образовательным учреждениям профессионального профиля и вузам.

В целом, в первом полугодии 2019 года на развитие общественных и инфраструктурных объектов в локациях присутствия более 30 своих предприятий в 14 регионах Украины агрохолдинг МХП направил 38,1 млн грн.

В реализацию ряда крупнейших приоритетных КСО-проектов и инициатив в социально-культурной сфере локаций присутствия своих предприятий холдинг инвестировал 21,39 млн грн. В рамках программы "Лелека", ориентированной на финансовую поддержку молодых родителей, МХП выделил адресную помощь при рождении детей в размере 430 тыс. грн.

Благодаря децентрализации государственных финансов более половины уплаченных предприятиями МХП налогов, которые по итогам 2018 года превысили 3,2 млрд грн, остались в распоряжении регионов и общин, где присутствуют более 30 предприятий холдинга Косюка.

Как сообщает пресс-служба МХП, в 2018 году агроиндустриальный холдинг МХП в рамках проектов корпоративной социальной ответственности вдвое увеличил объемы социальных и инфраструктурных инвестиций в регионах присутствия по сравнению с показателями 2017 года. Финансирование этих проектов превысило 200 млн грн.

"Холдинг работает над привлечением дополнительных средств от международных финансовых доноров, чтобы укрепить финансовую базу общин. Для этого представители МХП проводят переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и другими возможными грантодателями. Холдинг развернул просветительские проекты, которые призваны научить представителей местных общин и их руководителей, местных активистов, работе с международными финансовыми организациями", - сообщают в компании.

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